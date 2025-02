Rating WWE SmackDown: Aumenta la audiencia y demografía clave

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con el combate entre Jimmy Uso vs. Drew McIntyre.

Las luchas presentadas fueron:

Jimmy Uso venció a Drew McIntyre (** 1/2) The Miz y Carmelo Hayes vencieron a LA Knight y R-Truth (** 1/2) Tiffany Stratton venció a Candice LeRae (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Johnny Gargano y Tommaso Ciampa vs. Kit Wilson y Elton Prince No Contest (** 1/2) Damian Priest y Braun Strowman vencieron a Solo Sikoa y Jacob Fatu (***)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

WWE Smackdown en USA Network atrajo un rating de 1 millón 736 mil espectadores, esto esta por encima del 1 millón 384 mil televidentes de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por la aparición de «The Final Boss» Dwayne «The Rock» Johnson en la WWE.

El programa obtuvo un rating de 0.51 en el grupo demográfico 18-49, lo cual es mas con respecto a los 0.42 de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA de New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers atrajo a 1.129.000 espectadores en ESPN y el partido de baloncesto universitario de Michigan State vs. Michigan atrajo a 1.783.000 espectadores en FOX.

El SmackDown del año pasado, que se emitió el 23 de febrero de 2024, atrajo a 2.272.000 espectadores y una calificación de 0,62 en FOX. El episodio del 24 de febrero de 2023 atrajo a 2.408.000 espectadores en FOX.