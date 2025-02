Rating WWE SmackDown: Audiencia a la baja

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con el combate entre Braun Strowman vs. Jacob Fatu vs. Damian Priest.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2025: Naomi venció a Chelsea Green (** 1/2) Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (** 1/2) LA Knight venció a The Miz (***) Carmelo Hayes venció a R-Truth (***) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) venció por DQ a Nia Jax (*** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2025: Damian Priest venció a Braun Strowman y Jacob Fatu (*** 1/2)

► Los números de SmackDown en la noche del viernes

WWE Smackdown en FOX atrajo un rating de 1 millón 384 mil espectadores, esto esta por debajo del 1 millón 507 mil televidentes de la semana pasada. El programa obtuvo un rating de 0.42 en el grupo demográfico 18-49, lo cual es menos con respecto a los 0.48 de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el juego NBA All-Star Celebrity 2025 de Team Bonds vs. Team Rice atrajo a 1,208,000 espectadores en TNT, los juegos NBA All-Star Rising Stars 2025 atrajeron a 821,000 espectadores en TNT, el juego de baloncesto universitario de UCLA vs. Indiana atrajo a 1,140,000 espectadores en FOX, y la carrera NASCAR Trucks Racing Fresh from Florida 250 de 2025 atrajo a 990,000 espectadores en FS1.

El SmackDown del año pasado, que se emitió el 16 de febrero de 2024, atrajo a 2.555.000 espectadores y una calificación de 0,75 en FOX. El episodio del 17 de febrero de 2023 atrajo a 2.173.000 espectadores en FOX.