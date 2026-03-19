Rating WWE RAW 9 de marzo 2026

El episodio de WWE Raw del 9 de marzo 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Oba Femi vs. Rusev.

Las luchas presentadas fueron:

CONTENIDENTE #1; CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE; GAUNTLET MATCH: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante El Grande Americano (*** 1/2) Oba Femi venció a Rusev (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 9 de marzo 2026

El episodio del 9 de febrero de WWE Raw atrajo alrededor de 2.800.000 visitas globales totales en Netflix, eso esta por debajo con relación con las 3.000.000 visitas globales totales del programa del 19 de enero.

Ocupó el puesto número 10 en la lista de los 10 programas globales en inglés más vistos de Netflix esta semana, un descenso respecto al puesto número 6 que ocupó la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en Estados Unidos, el número 9 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y no se clasificó entre los 10 primeros en India en las clasificaciones regionales de Netflix.