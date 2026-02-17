Rating WWE RAW 9 de febrero 2026

El episodio de WWE Raw del 9 de febrero 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre The Usos vs. Alpha Academy.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***) Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria e Ivy Nile (*** 1/2) Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**) JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*) LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 9 de febrero 2026

El episodio del 9 de febrero de WWE Raw atrajo alrededor de 2.900.000 visitas globales totales en Netflix, es esta por debajo con relación con las 3.100.000 visitas globales totales del programa del 19 de enero.

El programa fue visto un total de 5.100.000 horas a nivel mundial, cifra menor a las 5.800.000 vistas globales totales de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 7 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, por debajo del puesto número 6 del programa de la semana anterior.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 7 en los Estados Unidos, el número 8 en el Reino Unido, el número 8 en Canadá y no se ubicó entre los 10 primeros en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.