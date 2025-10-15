Rating WWE RAW 6 de octubre 2025

por
Ratings WWE Raw

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Lyra Valkyria vs Roxanne Pérez.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2)
  2. Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (** 1/2)
  3. Kairi Sane venció a Iyo Sky (***)
  4. Penta, Dragon Lee y AJ Styles vencieron a The Judgment Day (*)
  5. LA Knight y CM Punk vencieron a The Usos (***)
Los números de WWE Raw en Netflix 6 de octubre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 400 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un ligero aumento con respecto a los 2 millones 300 espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 4.800.000 horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 4.500.000 vistas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 9 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, una caída en comparación con el puesto número 8 del programa de la semana anterior.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 9 en Canadá y no se ubicó entre los diez primeros en el Reino Unido y la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

