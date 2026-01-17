Rating WWE RAW 5 de enero 2026

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre CM Punk vs. Bron Breakker.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Kabuki Warriors (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch venció a Maxxine Dupri (** 1/2) Liv Morgan venció a Lyra Valkyria (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Bron Breakker (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 5 de enero 2026

El show de la marca roja tuvo un promedio de 3 millones 200 mil televidentes globales en Netflix. Esto esta por encima con respecto a los 2 millones 500 espectadores globales de la semana pasada del 17 de noviembre. El programa de esa semana se destacó por ser el del primer aniversario de RAW en Netflix y también por estar inspirado en Stranger Things.

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas del episodio del 22 de diciembre de WWE RAW debido a que el programa no se ubicó en el Top 10 global de Netflix durante la semana del 22 al 28 de diciembre.

Atrajo un total de 5.900.000 horas de visualización a nivel mundial, en comparación con las 4.400.000 visualizaciones globales totales del programa del 8 de diciembre de 2025.

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas para los programas del 15, 22 y 29 de diciembre debido a que RAW no se ubicó entre los 10 mejores programas en inglés globales de Netflix para esas semanas.

Ocupó el puesto número 10 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, lo mismo en comparación con la clasificación del programa del 8 de diciembre de 2025.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 6 en Canadá y no figuró entre los 10 primeros en el Reino Unido y la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.