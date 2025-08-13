Rating WWE Raw 4 de agosto 2025 | La audiencia aumenta

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Sheamus vs. Rusev.
Las luchas presentadas fueron:
- Rusev vs. Sheamus: empate (** 1/2)
- Penta venció a Grayson Waller (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Alexa Bliss y Charlotte Flair retuvieron ante The Judgment Day (***)
- Dominik Mysterio venció a Dragon Lee (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins vencio por DQ a LA Knight (*)
Los números de WWE Raw en Netflix 4 de agosto 2025
El show de la marca roja tuvo un promedio de 3 millones televidentes globales en Netflix. Esto es un empate con respecto a los 2 millones 700 mil espectadores globales de la semana pasada.
El programa fue visto un total de 6.100.000 horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 5.500.000 horas globales totales del programa de la semana anterior.
Ocupó el puesto número 5 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 8 del programa de la semana anterior.
En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 8 en Canadá y el número 10 en India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.