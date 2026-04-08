Rating WWE RAW 30 de marzo 2026

El episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Irresistible Forces vs. Bayley y Lyra Valkyria.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vsencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***) Raquel Rodriguez venció a Iyo Sky (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 30 de marzo 2026

El episodio del 30 de marzo de WWE Raw atrajo alrededor de 3.000.000 visitas globales totales en Netflix, eso esta por encima con relación con las 2.900.000 visitas globales totales del programa de la semana anterior.

El programa acumuló un total de 5.500.000 horas de visualización a nivel mundial, la misma cifra que el programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en la lista de los 10 programas en inglés más vistos a nivel mundial de Netflix durante la semana, la misma posición que el programa de la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en Estados Unidos, el número 8 en el Reino Unido, el número 6 en Canadá y el número 8 en India en las clasificaciones regionales de Netflix.