Rating WWE Raw 30 de junio 2025 | Audiencia baja por tercera semana seguida

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre The New Day vs. Judgment Day.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: The Judgment Day vencieron a The New Day (***) Rusev venció a Sheamus (****) Bayley vs. Lyra Valkyria_ empate (***) Bronson Reed y Bron Breakker vencieron a Sami Zayn y Penta (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 30 de junio 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 500 mil televidentes globales en Netflix. Esto esta por debajo con respecto a los 2 millones 600 mil espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 4.600.000 de horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 5.200.000 de horas a nivel mundial del programa de la semana anterior.

El espectáculo de Raw se coló en el top 10 de espectáculos originarios de habla inglesa, superado por The Waterfront: Season 1, que registró 5,6 millones de espectadores, The Sandman: Season 2, que registró 5,3 millones de espectadores, Attack on London: Hunting The 7/7 Bombers: Limited Series, que registró 4,7 millones de espectadores y Ginni & Georgia: Season 3, que registró 3,3 millones de espectadores.

El show de WWE Raw del 30 de junio presentó varios segmentos y combates de interés, destacado la victoria de Finn Bálor y JD McDonagh sobre The New Day para ganar los Campeonatos Mundiales por Parejas, un empate entre Bayley y Lyra Valkyria, un choque entre Rusev y Sheamus, y la victoria de Bron Breakker y Bronson Reed sobre Sami Zayn y Penta en el evento estelar de la noche.