Rating WWE RAW 3 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre El Grande Americano vs. Penta.

Las luchas presentadas fueron:

The Judgment Day vencieron a Stephanie Vaquer y Nikki Bella (** 1/2) Penta venció a El Grande Americano (***) The Kabuki Warriors vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante The Judgment Day (***) CM Punk y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed: doble conteo fuera (** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 3 de noviembre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 400 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un aumento con respecto a los 2 millones 300 espectadores globales de la semana pasada.

El programa acumuló 5.200.000 horas de visualización a nivel mundial, cifra superior a las 4.600.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 9 en el Top 10 de programas globales en inglés de Netflix de la semana, bajando en comparación con el puesto número 8 que ocupó el programa de la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW se clasificó en el puesto número 6 en Estados Unidos, número 8 en el Reino Unido, número 8 en Canadá y número 10 en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.