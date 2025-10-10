Rating WWE RAW 29 de septiembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Dominik Mysterio vs. Rusev.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Rusev (** 1/2) Raquel Rodríguez vencio a Bayley (** 1/2) LA Knight vencio a Kofi Kingston (** 1/2) AJ Styles y Dragon Lee vencieron a Bravo Americano y Rayo Americano (***) TORNADO TAG TEAM MATCH: Jey Uso y Jimmy Uso vencieron a Bron Breakker y Bronson Reed (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 29 de septiembre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 300 mil televidentes globales en Netflix. Esto empata con respecto a los 2 millones 300 espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 4.500.000 horas a nivel mundial, lo mismo que el total de vistas globales del programa de la semana anterior.

El total de visualizaciones globales y horas de visualización global del programa de esa semana empató con el más bajo para un programa RAW en la historia de las series RAW en Netflix.

Ocupó el puesto número 8 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, igual que el ranking del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 7 en los Estados Unidos, el número 9 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y no se ubicó entre los diez primeros para la India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.

► Importante

Los ratings de lucha libre han experimentado cambios significativos en octubre de 2025, influenciados por la implementación del nuevo sistema de medición de Nielsen, denominado «Panel + Big Data».

El cambio al sistema «Panel + Big Data» ha afectado la medición de la audiencia, especialmente en la lucha libre. Aunque otros deportes han visto aumentos en sus ratings, programas como AEW Dynamite y WWE SmackDown han experimentado descensos. Este sistema también excluye datos de streaming, como los de HBO Max, donde AEW tiene una presencia significativa.

Estos datos reflejan una tendencia de declive en los ratings de lucha libre, atribuida en parte a los cambios en la medición de Nielsen y a la competencia con otros eventos deportivos. Se espera que la próxima emisión de AEW Dynamite, programada para su horario habitual el 15 de octubre, proporcione una visión más clara del impacto de estos cambios.