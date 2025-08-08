Rating WWE Raw 28 de julio 2025 | La audiencia disminuye

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Judgment Day vs. LWO.

Las luchas presentadas fueron:

AJ Styles y The Kabuki Warriors vencieron a The Judgment Day (** 1/2) Sheamus venció a Grayson Waller (**) Nikki Bella, Iyo Sky, Rhea Ripley y Stephanie Vaquer vencieron a Naomi y Secret Hervices (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Judgment Day retuvieron ante LWO (*** 1/2) Jey Uso venció por DQ a Bronson Reed (* 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 28 de julio 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 700 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un empate con respecto a los 2 millones 700 mil espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 5.500.000 horas a nivel mundial, una cifra menor en comparación con las 5.700.000 horas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 8 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, una caída en comparación con el puesto número 5 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 4 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.