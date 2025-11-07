Rating WWE RAW 27 de octubre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Nikki Bella vs. Roxanne Pérez.

Las luchas presentadas fueron:

Penta vs. Rusev: sin ganador (***) Roxanne Perez venció a Nikki Bella (**) Bron Breakker venció a LA Knight (***) JD McDonagh venció a Sheamus (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 27 de octubre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 300 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un descenso con respecto a los 2 millones 600 espectadores globales de la semana pasada.

El programa acumuló 4.600.000 horas de visualización a nivel mundial, una cifra inferior a las 4.100.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

Esa semana, el total de visualizaciones globales del programa igualó el nivel más bajo para un programa de RAW en la historia de la serie RAW en Netflix.

Se ubicó en el puesto número 8 de los 10 mejores programas globales en inglés de Netflix para la semana, bajando en comparación con el puesto número 6 que ocupó el programa la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW se clasificó en el puesto número 4 en Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 8 en Canadá y el número 9 en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.