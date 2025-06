Rating WWE Raw 26 de mayo 2025 | Total de visualización más bajo en Netflix

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre New Day vs. War Raiders vs. Creed Brothers.

Las luchas presentadas fueron:

Penta venció a Chad Gable y Dragon Lee (*** 1/2) Rusev venció a Akira Tozawa (*) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The New Day vencieron a The War Raiders vs. The Creed Brothers (***) Kairi Sane venció a Liv Morgan (** 1/2) Seth Rollins venció a Sami Zayn y Finn Bálor (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 26 de mayo 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 700 mil televidentes globales en Netflix. Esto es igual total que el logrado en la semana pasada.

El programa fue visto un total de 4.800.000 de horas a nivel mundial, una cifra menor en comparación con las 5.000.000 de horas globales totales del programa de la semana anterior.

La totalidad de visualizaciones globales de RAW fue la más baja de la historia y la totalidad de horas vistas a nivel mundial fue la nueva más baja para un programa de RAW en la historia de la serie desde su traslado a Netflix.

Ocupó el puesto número 6 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 9 de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 4 en los Estados Unidos, el número 9 en el Reino Unido, el número 5 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.