Rating WWE RAW 26 de enero 2026

El episodio de WWE Raw del 26 de enero 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre CM Punk vs. AJ Styles.

Stephanie Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Liv Morgan, Roxanne Perez y Raquel Rodriguez (*** 1/2) Austin Theory venció a Rey Mysterio (** 1/2) Alpha Academy vencieron a The New Day, Los Americanos y American Made (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo por DQ ante AJ Styles (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 26 de enero 2026

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas del episodio del 26 de enero de WWE RAW debido a que el programa no se ubicó en el Top 10 global en Netflix durante la semana del 26 de enero al 1 de febrero.

El programa clasificado número 10 de la semana atrajo un total de 2.700.000 visitas globales y un total de 22.200.000 de horas vistas globales.

Esta fue la séptima vez que RAW no figuraba entre los 10 mejores programas en inglés global de la semana en la historia de la serie RAW en Netflix. También fue la segunda vez en 2026 que RAW no figuraba entre los 10 mejores programas en inglés global de la semana.

En cuanto a las comparaciones, el episodio del 19 de enero registró alrededor de 2.500.000 visualizaciones globales y 4.600.000 horas de visualización a nivel mundial. El programa de esa semana se ubicó en el puesto número 9 del Top 10 de series en inglés globales de Netflix de la semana.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 6 en Canadá y no figuraba entre los 10 primeros en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.