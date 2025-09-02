Rating WWE Raw 25 de agosto 2025 | Empata la menor audiencia en Netflix

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Rhea Ripley vs. Roxanne Pérez.

Las luchas presentadas fueron:

Dragon Lee venció a JD McDonagh (** 1/2) Kofi Kingston venció a Penta el Cero Miedo (** 1/2) Rhea Ripley venció a Roxanne Pérez (** 1/2) AJ Styles venció a Finn Bálor (*** 1/2) Bron Breakker venció a LA Knight (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 25 de agosto 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 600 mil televidentes globales en Netflix. Esto esta por debajo con respecto a los 2 millones 800 espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 5.000.000 de horas a nivel mundial, una cifra inferior a las 5.300.000 vistas globales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 7 de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 8 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y el número 10 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.