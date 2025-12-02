Rating WWE RAW 24 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Penta vs. Solo Sikoa.

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Gunther venció a Carmelo Hayes (***) Rey Mysterio venció a JD McDonagh (*** 1/2) TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Solo Sikoa venció a Penta (***) Drew McIntyre y Logan Paul vencieron a Jimmy Uso y Jey Uso (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 24 de noviembre 2025

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas del episodio del 24 de noviembre de WWE RAW debido a que el programa no figura en el Top 10 global de Netflix.

El programa clasificado número 10 de la semana atrajo un total de 4.000.000 de visitas globales y un total de 8.400.000 de horas vistas globales.

El episodio de la semana anterior, el 17 de noviembre, atrajo alrededor de 3.100.000 visitas globales totales y 5.800.000 horas totales vistas a nivel mundial.

Esta fue la primera vez que RAW no logró ubicarse entre los 10 mejores programas globales en inglés de la semana en la historia de la serie RAW en Netflix. Esto representó una baja en comparación con el séptimo puesto de la semana anterior.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 9 en los Estados Unidos, el número 10 en India y no figuró entre los 10 primeros en el Reino Unido y Canadá en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.