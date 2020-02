La semana pasada el rating de Raw tuvo una ligrea recuperacion, con unos números decentes pero no lo suficientemente buenos. Para el el episodio de este lunes el rating volvió a caer antes del evento Super ShowDown de este jueves.

Las luchas presentadas fueron:

1- Angel Garza venció a Humberto Carrillo

2- Ricochet venció a Luke Gallows

3- Aleister Black venció a Erick Rowan

4- Bobby Lashley venció a R-Truth

5- Angelo Dawkins venció por descalificación a Murphy

6- Seth Rollins venció a Montez Ford

8- Randy Orton venció a Kevin Owens

► Rating WWE Raw 24 de febrero 2020

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 210 mil espectadores, con un rating de 0.71. Es decir, bajó un 9,3% con respecto a los 2 millones 437 mil de la semana pasada, que fue la mejor audiencia Raw de 2020 hasta el momento.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 246 mil (2 millones 671 mil la semana pasada).

(2 millones 671 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 278 mil (2 millones 559 mil la semana pasada).

(2 millones 559 mil la semana pasada). Tercera hora: 2 milones 106 mil (2 millones 082 mil la semana pasada).

Raw fue el número 8 por la noche en audiencia por cable, detrás de Hannity, Tucker Carlson Tonight, The Ingraham Angle, The Five, Special Report, Rachel Maddow y The Story.

En cuanto a rating, WWE ocupó el primer lugar por la noche, por sexta semana consecutiva, con 0.29 en el grupo demográfico 18-49.