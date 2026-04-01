Rating WWE RAW 23 de marzo 2026

El episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre The Usos vs. Austin Theory y Logan Paul.

Las luchas presentadas fueron:

The Vision vencieron por DQ a The Usos (** 1/2) Je’Von Evans venció a Grayson Waller (***) Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Kabuki Warriors (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Dominik Mysterio (** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 23 de marzo 2026

El episodio del 16 de marzo de WWE Raw atrajo alrededor de 2.900.000 visitas globales totales en Netflix, eso esta por debajo con relación con las 3.000.000 visitas globales totales del programa de la semana anterior.

El programa acumuló un total de 5.500.000 horas de visualización a nivel mundial, una cifra inferior a las 5.900.000 visualizaciones globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en la lista de las 10 series globales en inglés más vistas de Netflix esta semana, subiendo desde el puesto número 8 que ocupó la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 3 en Estados Unidos, el número 6 en el Reino Unido, el número 5 en Canadá y el número 6 en India en las clasificaciones regionales de Netflix.