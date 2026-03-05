Rating WWE RAW 23 de febrero 2026

El episodio de WWE Raw del 23 de febrero 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Dominik Mysterio vs. Penta.

Gunther venció a Dragon Lee (*** 1/2) El Grande Americano Original venció a Rayo Americano (***) Jimmy Uso venció por DQ a Austin Theory (**) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta venció a Dominik Mysterio (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 23 de febrero 2026

El episodio del 9 de febrero de WWE Raw atrajo alrededor de 2.800.000 visitas globales totales en Netflix, es esta por encima con relación con las 2.700.000 visitas globales totales del programa del 19 de enero.

El programa fue visto un total de 5.600.000 horas a nivel mundial, en comparación con las 4.900.000 vistas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 7 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 9 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 9 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.