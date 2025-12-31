Rating WWE RAW 22 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Rhea Ripley vs. Asuka.

Las luchas presentadas fueron:

Asuka venció a Rhea Ripley Je’Von Evans venció a Rayo Americano Bayley venció a Roxanne Perez Bronson Reed y Austin Theory vencieron a CM Punk y Rey Mysterio

Los números de WWE Raw en Netflix 22 de diciembre 2025

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas del episodio del 22 de diciembre de WWE RAW debido a que el programa no se ubicó en el Top 10 global de Netflix durante la semana del 22 al 28 de diciembre.

El programa clasificado número 10 de la semana atrajo 3.200.000 visitas globales totales y 3.200.000 horas totales vistas globales.

Esta fue la segunda semana consecutiva y la cuarta vez que RAW no logró ubicarse entre los 10 mejores programas en inglés a nivel mundial de la semana en la historia de la serie RAW en Netflix.

Esta fue también la primera vez que RAW no logró entrar en el Top 10 en Estados Unidos en la historia de la serie RAW en Netflix. A modo de comparación, la serie del 15 de diciembre había ocupado el puesto número 7 en Estados Unidos la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW no se ubicó entre los 10 primeros en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá e India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.