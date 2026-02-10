Rating WWE RAW 2 de febrero 2026

El episodio de WWE Raw del 2 de febrero 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.

Las luchas presentadas fueron:

Je’Von Evans venció a El Grande Americano (***) Penta venció por conteo fuera a Bronson Reed (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL – PHILADELPHIA STREET FIGHT: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 2 de febrero 2026

El episodio del 2 de febrero de WWE Raw atrajo alrededor de 3.100.000 visitas globales totales en Netflix, es un aumento con relación con las 2.500.000 visitas globales totales del programa del 19 de enero.

El programa fue visto un total de 5.800.000 horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 4.600.000 vistas globales totales del programa del 19 de enero.

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas del programa del 26 de enero debido a que RAW no se ubicó entre los 10 mejores programas en inglés globales de Netflix para esa semana.

Ocupó el puesto número 6 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 9 del programa del 5 de enero.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 8 en el Reino Unido, el número 6 en Canadá y el número 8 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.