Rating WWE Raw 18 de agosto 2025 | Audiencia estable

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Penta vs. Xavier Woods.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Iyo Sky venció a Raquel Rodríguez (***)
  2. Penta venció a Xavier Woods (** 1/2)
  3. The Judgment Day vencieron a Dragon Lee y Mr. Iguana (** 1/2)
  4. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch retuvo ante Natalya (**)
  5. REGLAS EXTREMAS: Jey Uso venció a Bron Breakker (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 18 de agosto 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 18 de agosto 2025 | Penta vs. Xavier Woods

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 800 mil televidentes globales en Netflix. Esto empata con respecto a los 2 millones 800 espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 5.300.000 horas a nivel mundial, igual al total de horas globales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 7 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, igual al ranking del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 7 en el Reino Unido, el número 5 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.

