Rating WWE RAW 17 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca que fue el último Raw de John Cena.

Las luchas presentadas fueron:

John Cena, Sheamus y Rey Mysterio vencieron a The Judgment Day (*** 1/2) Solo Sikoa venció a Dolph Ziggler (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2) Gunther venció a Je’Von Evans (****)

Los números de WWE Raw en Netflix 17 de noviembre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 3 millones 100 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un aumento con respecto a los 2 millones 800 espectadores globales de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser la última aparición de John Cena en WWE RAW durante su carrera como luchador.

El programa fue visto un total de 5.800.000 horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 5.100.000 vistas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 7 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 3 en los Estados Unidos, el número 7 en el Reino Unido, el número 4 en Canadá y el número 6 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.