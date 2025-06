Rating WWE Raw 16 de junio 2025 | La audiencia baja

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Stephanie Vaquer vs. Asuka vs. Ivy Nile vs. Raquel Rodríguez.

Las luchas presentadas fueron:

Asuka venció a Stephanie Vaquer, Ivy Nile y Raquel Rodríguez (*** 1/2) AJ Styles venció a JD McDonagh (***) Kairi Sane venció a Liv Morgan (*) Jey Uso venció a Rusev, Sheamus y Bronson Reed (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 16 de junio 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 700 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un aumento con respecto a los 2 millones 900 mil espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 5.000.000 de horas a nivel mundial, una cifra menor en comparación con las 6.100.000 horas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 9 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, una caída en comparación con el puesto número 7 de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 4 en los Estados Unidos, el número 7 en el Reino Unido, el número 5 en Canadá y no se ubicó entre los 10 primeros en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.