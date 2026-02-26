Rating WWE RAW 16 de febrero 2026

El episodio de WWE Raw del 16 de febrero 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Bayley vs. Asuka vs. Nattie.

Las luchas presentadas fueron:

The Vision vencieron a LA Knight y The Usos (***) Asuka venció a Bayley y Nattie (***) Penta venció a El Grande Americano (** 1/2) Je’Von Evans venció a Dominik Mysterio y Gunther (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 16 de febrero 2026

El episodio del 9 de febrero de WWE Raw atrajo alrededor de 2.700.000 visitas globales totales en Netflix, es esta por debajo con relación con las 2.900.000 visitas globales totales del programa del 19 de enero.

El programa fue visto un total de 4.900.000 horas a nivel mundial, cifra menor a las 5.100.000 vistas globales totales de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 9 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, por debajo del puesto número 7 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 7 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 8 en Canadá y el número 10 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.