Rating WWE RAW 13 de octubre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Dominik Mysterio vs. Penta.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Penta (*** 1/2) Rhea Ripley venció a Kairi Sane (***) Bronson Reed venció a Jimmy Uso (***) Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (** 1/2) LUCHA CONTENDIENTE #1: CM Punk venció a LA Knight y Jey Uso (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 13 de octubre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 400 mil televidentes globales en Netflix. Esto empata con respecto a los 2 millones 400 espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 4.600.000 horas a nivel mundial, una cifra inferior a las 4.800.000 vistas globales totales de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 8 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 9 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 9 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.