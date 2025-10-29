Rating WWE RAW 20 de octubre 2025

por
Ratings WWE Raw

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Becky Lynch vs. Maxxine Dupri.

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS:  AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**)
  4. Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***)
  5. CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)
Los números de WWE Raw en Netflix 20 de octubre 2025

 

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 600 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un aumento con respecto a los 2 millones 400 espectadores globales de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por el regreso de RAW a su horario habitual, tras haberse adelantado a las 8:00 a. m. EST (hora del este) debido a su transmisión en vivo desde Perth, Australia Occidental.

El programa fue visto un total de 5.100.000 horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 4.600.000 vistas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 8 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 4 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.

 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos