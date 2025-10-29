Rating WWE RAW 20 de octubre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Becky Lynch vs. Maxxine Dupri.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**) Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***) CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 20 de octubre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 600 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un aumento con respecto a los 2 millones 400 espectadores globales de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por el regreso de RAW a su horario habitual, tras haberse adelantado a las 8:00 a. m. EST (hora del este) debido a su transmisión en vivo desde Perth, Australia Occidental.

El programa fue visto un total de 5.100.000 horas a nivel mundial, un aumento en comparación con las 4.600.000 vistas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 6 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, en comparación con el puesto número 8 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 4 en los Estados Unidos, el número 10 en el Reino Unido, el número 7 en Canadá y el número 9 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.