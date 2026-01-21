Rating WWE RAW 12 de enero 2026

El episodio de WWE Raw del 12 de enero 2026, contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre AJ Styles vs. Gunther.

Las luchas presentadas fueron:

Je’Von Evans venció a El Bravo Americano (** 1/2) LUCHA PARA DEFINIR A LAS RETADORAS NÚMERO UNO: Liv Morgan y Roxanne Pérez vencieron a Asuka y Kairi Sane vs. Bayley y Lyra Valkyria (***) Penta y Dragon Lee vencieron por DQ a Bronson Reed y Austin Theory (*** 1/2) Gunther venció a AJ Styles (*** 1/2)

Los números de WWE Raw en Netflix 12 de enero 2026

Se desconocen las visualizaciones y horas de visualización globales totales del episodio de WWE RAW del 12 de enero, ya que el programa no se posicionó en el Top 10 global de Netflix durante la semana del 12 al 18 de enero. El programa de esa semana se destacó por su horario de inicio anticipado en Estados Unidos, debido a que se transmitió en vivo desde Düsseldorf, Alemania.

El programa clasificado número 10 de la semana atrajo un total de 2.500.000 visitas globales y un total de 2.700.000 horas vistas globales.

Esta fue la sexta vez que RAW no logró entrar en el Top 10 de series en inglés globales de la semana en la historia de la serie RAW en Netflix. Las seis ocasiones han ocurrido desde noviembre pasado.

En cuanto a las comparaciones, el episodio del 5 de enero registró alrededor de 3.200.000 visualizaciones globales y 5.900.000 horas de visualización a nivel mundial. El programa de esa semana ocupó el puesto número 10 en el Top 10 de series en inglés globales de Netflix de la semana.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 7 en el Reino Unido, el número 8 en Canadá y no figuraba entre los 10 primeros en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.