Rating WWE Raw 11 de agosto 2025 | La audiencia disminuye

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre CM Punk y LA Knight vs. Bron Breakker y Bronson Reed.

Las luchas presentadas fueron:

  1. El Grande Americano y Dominik Mysterio vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)
  2. Sami Zayn venció por DQ a Rusev (***)
  3. Roxanne Perez venció a Iyo Sky (****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL INTERCONTINENTAL: Becky Lynch retuvo ante Maxxine Dupri (**)
  5. CM Punk y LA Knight vencieron por DQ a Bron Breakker y Bronson Reed (*)

Los números de WWE Raw en Netflix 11 de agosto 2025

 

Cobertura y resultados WWE Raw 11 de agosto 2025 | Naomi vs. Iyo Sky

 

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 800 mil televidentes globales en Netflix. Esto esta por debajo con respecto a los 3 millones espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 5.300.000 horas a nivel mundial, una cifra menor en comparación con las 6.100.000 horas globales totales del programa de la semana anterior.

Ocupó el puesto número 7 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, una caída en comparación con el puesto número 5 del programa de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 6 en los Estados Unidos, el número 9 en el Reino Unido, el número 9 en Canadá y el número 8 en la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

