Rating WWE RAW 10 de noviembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Stephanie Vaquer vs. Raquel Rodríguez.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: John Cena venció a Dominik Mysterio (***) Rusev venció a Damian Priest (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (** 1/2) Sheamus venció a Shinsuke Nakamura (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: The Kabuki Warriors vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 10 de noviembre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 800 mil televidentes globales en Netflix. Esto es un aumento con respecto a los 2 millones 400 espectadores globales de la semana pasada.

El programa acumuló 5.100.000 horas de visualización totales a nivel mundial, una cifra inferior a las 5.200.000 visualizaciones globales totales del programa de la semana anterior.

Se ubicó en el puesto número 7 de los 10 mejores programas globales en inglés de Netflix de la semana, subiendo en comparación con el puesto número 9 de la semana anterior.

En cuanto a los desgloses específicos, RAW se clasificó en el puesto número 3 en Estados Unidos, número 8 en el Reino Unido, número 5 en Canadá y número 9 en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.