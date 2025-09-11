Rating WWE Raw 1 de septiembre 2025 | El más bajo en vistas globales

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Dominik Mysterio vs. AJ Styles.

Las luchas presentadas fueron:

Asuka y Kairi Sane vencieron a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (** 1/2) Finn Bálor venció a Dragon Lee (***) Penta, Erik e Ivar vencieron a Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller (***) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante AJ Styles (****) Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a LA Knight y Jey Uso (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 1 de septiembre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 400 mil televidentes globales en Netflix. Esto esta por debajo con respecto a los 2 millones 600 espectadores globales de la semana pasada.

El programa fue visto un total de 5.200.000 de horas a nivel mundial, un aumento en comparación con los 5.000.000 de vistas globales totales del programa de la semana anterior.

El total de visualizaciones globales del programa de esa semana fue el más bajo para un programa de RAW en la historia de la serie RAW en Netflix.

Ocupó el puesto número 8 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, una disminución en comparación con el puesto número 6 de la semana anterior.

En lo que respecta a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 9 en el Reino Unido, el número 9 en Canadá y no se clasificó en India en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.