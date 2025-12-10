Rating WWE RAW 1 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Gunther vs. Solo Sikoa.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight venció a Jey Uso (***)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante Kofi Kingston y Xavier Woods (***)
  3. SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther venció a Solo Sikoa (*** 1/2)
  4. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Rhea Ripley e Iyo Sky; sin ganadoras (*** 1/2)
Los números de WWE Raw en Netflix 1 de diciembre 2025

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas del episodio del 1 de diciembre de WWE RAW debido a que el programa no se ubicó en el Top 10 global de Netflix durante la semana del 1 al 7 de diciembre.

El programa clasificado número 10 de la semana atrajo un total de 4.600.000 visitas globales y un total de 4.500.000 horas de visualización globales.

El episodio de la semana anterior, el 17 de noviembre, atrajo alrededor de 3.100.000 visitas globales totales y 5.800.000 horas totales vistas a nivel mundial.

Esta fue la segunda vez que RAW no logró ubicarse entre los 10 mejores programas en inglés a nivel mundial de la semana en la historia de la serie RAW en Netflix.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 9 en los Estados Unidos, el número 9 en la India y no figuró entre los 10 primeros en el Reino Unido y Canadá en las clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.

