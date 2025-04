Rating WWE NXT: Suben la audiencia y demografía clave

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Stephanie Vaquer vs. Roxanne Pérez.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Raquel Rodríguez y Liv Morgan retuvieron ante Tatum Paxley y Gigi Dolin (** 1/2) HERITAGE CUP: Noam Dar venció a Lexis King (**) Thea Hail venció a Fallon Henley (**) Darkstate vencieron a Je’Von Evans y Miles Borne (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Stephanie Vaquer retuvo ante Roxanne Perez (*** 1/2)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 686 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 663 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,17 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,14 de la semana pasada.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2025 de Memphis Grizzles vs. Oklahoma City Thunder atrajo a 1,919,000 espectadores en TNT y 336,000 espectadores en truTV, el Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2025 de Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers atrajo a 696,000 espectadores en NBA TV, el Juego 2 de los Playoffs de la NHL 2025 de Ottawa Senators vs. Toronto Maple Leafs atrajo a 603,000 espectadores en ESPN y 427,000 espectadores en ESPN2, y el juego de MLB de Philadelphia Phillies vs. New York Mets atrajo a 230,000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 23 de abril de 2024 atrajo a 661.000 espectadores y una audiencia de 0,20 en USA Network. El NXT del 25 de abril de 2023 atrajo a 647.000 espectadores y una audiencia de 0,18 en USA Network.