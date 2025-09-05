Rating WWE NXT: Suben la audiencia y demografía clave

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Oba Femi, Ricky Saints, Hank Walker y Tank Ledger vs. Darkstate.

Las luchas presentadas fueron:

Lash Legend derrotó a Jaida Parker (**1/2). TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Candice LeRae venció a Xia Brookside (**1/2). Jordynne Grace venció a Kali Armstrong (***). Oba Femi, Ricky Saints, Hank Walker & Tank Ledger derrotaron a DarkState (**1/2).

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 655 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 616 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,14 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento en comparación con la calificación de 0,12 del programa de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, los juegos de la ronda de cuartos de final masculino y femenino del US Open de tenis de 2025 atrajeron a 1,794,000 espectadores en ESPN, el juego de la WNBA de Indiana Fever contra Phoenix Mercury atrajo a 314,000 espectadores en NBA TV, y el juego de la MLB de New York Yankees contra Houston Astros atrajo a 378,000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 3 de septiembre de 2024 atrajo a 631.000 espectadores y una audiencia de 0,17 en USA Network. El NXT del 5 de septiembre de 2023 atrajo a 673.000 espectadores y una audiencia de 0,18 en USA Network.