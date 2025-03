Rating WWE NXT: La audiencia y demografía clave aumentan

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca las dos luchas titulares de Stephanie Vaquer.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Stephanie Vaquer vs. Jaida Parker (** 1/2) Tyreek Igwe y Tyson Dupont vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (** 1/2) HERITAGE CUP: Lexis King retuvo ante Je’Von Evans (***) Gigi Dolin y Tatum Paxley vencieron a Jakara Jackson y Lash Legend (**) Ethan Page venció a Andre Chase (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Stephanie Vaquer retuvo ante Fallon Henley (** 1/2)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 741 mil televidentes. Esto esta por encima con respecto a los 676 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,16 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,15 de la semana pasada.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el partido de la NBA de Golden State vs. Miami Heat atrajo a 969.000 espectadores en TNT y 172.000 espectadores en truTV, el partido del Torneo de Baloncesto Masculino NIT 2025 de UT-Chattanooga vs. Bradley atrajo a 396.000 espectadores en ESPN2, el partido del Torneo de Baloncesto Masculino NIT 2025 de North Texas vs. Oklahoma State atrajo a 325.000 espectadores en ESPN2, y el Juego 2 de las Finales de Golf TGL de New York Golf Club vs. Atlanta Drive GC atrajo a 557.000 espectadores en ESPN.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 26 de marzo de 2024 atrajo a 601.000 espectadores y una audiencia de 0,17 en USA Network. El NXT del 28 de marzo de 2023 atrajo a 620.000 espectadores y una audiencia de 0,18 en USA Network.