Rating WWE NXT: La audiencia y demográfia clave a la baja

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Shawn Spears y Ricky Saints.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL VACANTE CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció a Lash Legend (** 1/2) Myles Borne y Tavion Heights vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS POR EL VACANTE CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Kelani Jordan venció a Roxanne Pérez vs. (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ricky Saints venció a Shawn Spears (c) (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 650 mil televidentes. Esto esta por debajo con respecto a los 741 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,16 de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA de Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks atrajo a 684.000 espectadores en TNT, el partido del Torneo de Baloncesto Masculino NIT 2025 de UC Irvine vs. North Texas atrajo a 347.000 espectadores en ESPN, el partido del Torneo de Baloncesto Masculino NIT 2025 de Loyola-Chicago vs. UT Chattanooga atrajo a 228.000 espectadores en ESPN2, y el partido de la MLB de Arizona Diamondbacks vs. New York Yankees atrajo a 491.000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 2 de abril de 2024 atrajo a 641.000 espectadores y una audiencia de 0,20 en USA Network. El NXT del 4 de abril de 2023 atrajo a 555.000 espectadores y una audiencia de 0,13 en USA Network.