Rating WWE NXT: la audiencia vuelve a subir

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Oba Femi vs. Jasper Troy.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Sean Legacy (***) The Culling vencieron a Josh Briggs y Yoshiki Inamura (** 1/2) Lash Legend venció a Wren Sinclair (**) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Lainey Reid (** 1/2) Tyreek Igwe y Tyson Dupont vencieron a Tony D’Angelo y Luca Crusifino (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Jasper Troy (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 726 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 684 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que la calificación del programa de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la WNBA de Chicago Sky vs. New York Liberty atrajo a 606.000 espectadores en ESPN, el partido de la MLB de New York Yankees vs. Kansas City Royals atrajo a 479.000 espectadores en TBS, y el partido de fútbol masculino de Estados Unidos vs. Suiza atrajo a 283.000 espectadores en TNT.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 11 de junio de 2024 atrajo a 718.000 espectadores y una audiencia de 0,22 en USA Network. El NXT del 13 de junio de 2023 atrajo a 581.000 espectadores y una audiencia de 0,16 en USA Network.