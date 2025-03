Rating WWE NXT: La audiencia sube tras Roadblock

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Oba Femi vs. Moose.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATTO DE PAREJAS TNA: The Hardy Boys retuvieron ante Fraxiom (****) Roxanne Perez venció a Jordynne Grace (***) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Moose (*** 1/2) STREET FIGHT: Je’Von Evans venció a Ethan Page (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT Y CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Stepanie Vaquer venció a Giulia (*** 1/2)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 732 mil televidentes. Esto esta por encima con respecto a los 698 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial NXT Roadblock 2025.

En el grupo demográfico clave de 18-49, no le fue tan bien ya que obtuvo un rating de 0.15, lo cual empata con el total de 0.15 obtenido en la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA de Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers atrajo a 851.000 espectadores en TNT, el partido de baloncesto universitario de Gonzaga vs. St. Mary’s atrajo a 911.000 espectadores en ESPN, y el partido de baloncesto universitario de Youngstown State vs. Robert Morris atrajo a 484.000 espectadores en ESPN.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 12 de marzo de 2024 atrajo a 588.000 espectadores y una audiencia de 0,16 en USA Network. El NXT del 14 de marzo de 2023 atrajo a 590.000 espectadores y una audiencia de 0,15 en USA Network.