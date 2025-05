Rating WWE NXT: La audiencia sube ligeramente

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Tony D’Angelo vs. Wes Lee.

Las luchas presentadas fueron:

Oba Femi venció a Charlie Dempsey (** 1/2) Wes Lee venció a Tony D’Angelo (** 1/2) Miles Borne venció a Ethan Page (** 1/2) Thea Hail venció por DQ a Tatum Paxley (**) Stephanie Vaquer y Jordynne Grace vencieron a Fatal Influence (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 664 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 652 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,14 de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2025 de Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers atrajo a 3,424,000 espectadores en TNT y 508,000 espectadores en truTV, el Juego 4 de los Playoffs de la Copa Stanley de la NHL 2025 de Winnipeg Jets vs. Dallas Stars atrajo a 1,153,000 espectadores en ESPN, y el juego de la MLB de Boston Red Sox vs. Detroit Tigers atrajo a 294,000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 14 de mayo de 2024 atrajo a 567.000 espectadores y una audiencia de 0,18 en USA Network. El NXT del 16 de mayo de 2023 atrajo a 564.000 espectadores y una audiencia de 0,14 en USA Network.