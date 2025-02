Rating WWE NXT: la audiencia baja, demografía clave sube

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Stephanie Vaquer vs. Jacy Jayne.

Las luchas presentadas fueron:

Stephanie Vaquer venció a Jacy Jayne (** 1/2) Ridge Holland vencio a Stacks (**) Sol Ruca y Zaria vencieron a Tatum Paxley y Gigi Dolin (** 1/2) Karmen Petrovic venció por DQ a Kelani Jordan (** 1/2) A-Town Down Under vencieron a Trick Williams y Oba Femi (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 776 mil televidentes. Esto esta por debajo con respecto a los 827 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

En el grupo demográfico clave de 18-49, obtuvo un rating de 0.20, lo cual es mas que el total de 0.19 obtenido en la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA de Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers atrajo a 1.308.000 espectadores en TNT, el partido de baloncesto universitario de Kentucky vs. Ole Miss atrajo a 817.000 espectadores en ESPN, y el partido de golf TGL de Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club atrajo a 544.000 espectadores en ESPN.

El año pasado, por esta misma época, el NXT del 6 de febrero de 2024 atrajo a 650.000 espectadores y una calificación de 0,19 en USA Network. El NXT del 7 de febrero de 2023 atrajo a 562.000 espectadores y una calificación de 0,11 en USA Network.