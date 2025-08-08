Rating WWE NXT: La audiencia aumenta

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Sol Ruca vs. Tatum Paxley.

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció por conteo fuera a Blake Monroe (**) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank y Tank retuvieron ante Chase U (**) Myles Borne venció a Lexis King (** 1/2) Nia Jax venció a Thea Hail (**) Stacks venció a Yoshiki Inamura (**) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Sol Ruca vs. Tatum Paxley (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 740 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 675 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,16 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, igual que la calificación de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el juego regional de montaña de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 de Alpine, UT contra Las Vegas, NV atrajo a 629.000 espectadores en ESPN, el juego regional del suroeste de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 de Richmond, TX contra Kenner, LA atrajo a 648.000 espectadores en ESPN, el juego de la MLB de Cincinnati Reds contra Chicago Cubs atrajo a 285.000 espectadores en TBS y 98.000 espectadores en truTV, y el juego de la WNBA de Dallas Wings contra New York Liberty atrajo a 260.000 espectadores en NBA TV.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 6 de agosto de 2024 atrajo a 534.000 espectadores y obtuvo una audiencia de 0,16 en SyFy. El NXT del 8 de agosto de 2023 atrajo a 776.000 espectadores y obtuvo una audiencia de 0,23 en USA Network.