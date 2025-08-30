Rating WWE NXT: Audiencia y demografía clave vuelven a bajar

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Lexis King vs. Myles Borne.

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Blake Monroe (** 1/2) LUCHA A CIEGAS CON CAPUCHAS; BLINDFOLD MATCH: Lexis King venció a Myles Borne (***) Tatum Paxley e Izzi Dame vencieron a Wren Sinclair y Kendal Grey (***) Ricky Saints venció a Josh Briggs (***) Tyra Mae Steele venció a Alba Fyre (** 1/2) Lola Vice, Sol Ruca y Zaria vencieron a Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx (** 1/2)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 616 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 675 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,15 del programa de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, los juegos de la primera ronda masculina y femenina del US Open de tenis de 2025 atrajeron a 1.754.000 espectadores en ESPN, los juegos de la primera ronda masculina y femenina del US Open de tenis de 2025 atrajeron a 1.228.000 espectadores en ESPN, y el juego de MLB de los Philadelphia Phillies contra los New York Mets atrajo a 505.000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 27 de agosto de 2024 atrajo a 615.000 espectadores y una audiencia de 0,17 en USA Network. El NXT del 29 de agosto de 2023 atrajo a 614.000 espectadores y una audiencia de 0,16 en USA Network.