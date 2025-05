Rating WWE NXT: Audiencia y demografía clave bajan

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Ricky Saints vs. Lexis King.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ricky Saints retuvo ante Lexis King (** 1/2) Sol Ruca venció a Karmen Petrovic (**) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank y Tank retuvieron ante Josh Briggs y Yoshiki Inamura (***) Iyo Sky y Jordynne Grace vencieron a Roxanne Perez y Giulia (*)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 674 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 686 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,17 de la semana pasada.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2025 de Detroit Pistons vs. New York Knicks atrajo a 2,637,000 espectadores en TNT y 276,000 espectadores en truTV, el Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2025 de Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers atrajo a 739,000 espectadores en NBA TV, el Juego 5 de los Playoffs de la Copa Stanley de la NHL 2025 de Ottawa Senators vs. Toronto Maple Leafs atrajo a 615,000 espectadores en ESPN, el Juego 5 de los Playoffs de la Copa Stanley de la NHL 2025 de New Jersey Devils vs. Carolina Hurricanes atrajo a 552,000 espectadores en TBS, y los juegos de transmisión simultánea de MLB de Boston vs. Toronto y Arizona vs. New York Mets atrajeron a 181,000 espectadores en MLB Network.

La entrevista especial de los primeros 100 días del presidente Trump atrajo a 3.959.000 espectadores en ABC.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 30 de abril de 2024 atrajo a 564.000 espectadores y una audiencia de 0,14 en USA Network. El NXT del 2 de mayo de 2023 atrajo a 568.000 espectadores y una audiencia de 0,14 en USA Network.