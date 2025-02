Rating WWE NXT: Audiencia sube, demografía clave cae levemente

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Bayley vs. Cora Jade.

Las luchas presentadas fueron:

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 801 mil televidentes. Esto esta por encima con respecto a los 776 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el partido de la NBA de New York Knicks vs. Indiana Pacers atrajo a 1.148.000 espectadores en TNT, el partido de baloncesto universitario de Tennessee vs. Kentucky atrajo a 1.476.000 espectadores en ESPN, y el partido de baloncesto universitario de Alabama vs. Texas atrajo a 818.000 espectadores en ESPN.

El año pasado, por esta misma época, el NXT del 13 de febrero de 2024 atrajo a 650.000 espectadores y una calificación de 0,17 en USA Network. El NXT del 14 de febrero de 2023 atrajo a 640.000 espectadores y una calificación de 0,15 en USA Network.