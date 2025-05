Rating WWE NXT: Audiencia baja, demografía clave sube

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Jaida Parker vs. Tatum Paxley.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMICANO NXT: Ethan Page venció a Ricky Saints vs. (*** 1(2) Mike Santana vs. Tavion Heights (***) Jaida Parker venció a Tatum Paxley (**) Jasper Troy venció a Dante Chen (**) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne venció a Stephanie Vaquer (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 650 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 697 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,14 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,13 de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2025 de New York Knicks vs. Indiana Pacers atrajo a 5,910,000 espectadores en TNT y 798,000 espectadores en truTV, el Juego 4 de los Playoffs de la Copa Stanley de la NHL 2025 de Dallas Stars vs. Edmonton Oilers atrajo a 1,521,000 espectadores en ESPN, y el juego de la MLB de Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies atrajo a 278,000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 28 de mayo de 2024 atrajo a 703.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network. El NXT del 30 de mayo de 2023 atrajo a 607.000 espectadores y una audiencia de 0,17 en USA Network.