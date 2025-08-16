Rating WWE NXT: Audiencia baja, demografía clave sube

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Nia Jax vs. Lash Legend.

Las luchas presentadas fueron:

Nia Jax venció a Lash Legend (** 1/2) Joe Hendry venció a Charlie Dempsey (** 1/2) Lola Vice y Kelani Jordan vencieron a Jacy Jayne y Fallon Henley (** 1/2) Alba Fyre venció a Kendal Grey (** 1/2) DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin, Saquon Shugars y Cutler James) vencieron a Oba Femi, Trick Williams, JeVons Evans y Moose (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 728 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 740 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,17 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, un aumento en comparación con la calificación de 0,16 del programa de la semana pasada.

En cuanto a competiciones deportivas destacadas, el partido de la WNBA entre las Dallas Wings y las Indiana Fever atrajo a 1.280.000 espectadores en ESPN, el partido de la WNBA entre las New York Liberty y Los Angeles Sparks atrajo a 213.000 espectadores en NBA TV, y el partido de la MLB entre los Chicago Cubs y los Toronto Blue Jays atrajo a 283.000 espectadores en TBS. El especial «TMZ Presenta: El Verdadero Hulk Hogan» atrajo a 1.004.000 espectadores en FOX.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 13 de agosto de 2024 atrajo a 617.000 espectadores y una audiencia de 0,17 en USA Network. El NXT del 15 de agosto de 2023 atrajo a 680.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network.