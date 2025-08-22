Rating WWE NXT: Audiencia baja, demografía clave bajan

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Fatal Influence vs. Elegance Brand.

Las luchas presentadas fueron:

PHILADELPHIA STREET FIGHT: Josh Briggs venció a Yoshiki Inamura (***) Ricky Saints venció a Jasper Troy (** 1/2) Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx vencieron a Ash, Heather By Elegance y M By Elegance (** 1/2) LUCHA PARA DEFINIR AL RETADOR NÚMERO UNO AL CAMPEONATO NXT: JeVon Evans venció a Trick Williams (c) (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 675 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 728 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,15 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, una disminución en comparación con la calificación de 0,17 del programa de la semana pasada.

En cuanto a competencias deportivas notables, el juego de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de 2025 de South Dakota contra Washington atrajo a 1,267,000 espectadores en ESPN, el juego de la WNBA de Minnesota Lynx contra New York Liberty atrajo a 239,000 espectadores en NBA TV y el juego de la MLB de Houston Astros contra Detroit Tigers atrajo a 232,000 espectadores en TBS.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 20 de agosto de 2024 atrajo a 639.000 espectadores y una audiencia de 0,16 en USA Network. El NXT del 22 de agosto de 2023 atrajo a 720.000 espectadores y una audiencia de 0,19 en USA Network.