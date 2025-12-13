Rating WWE NXT 9 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Jordynne Grace vs. Kelani Jordan.

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Jordynne Grace (***) Shiloh Hill venció a Lexis King (**) Sol Ruca venció a Wren Sinclair (**) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Je’Von Evans (*** 1/2)

Los números de WWE NXT para el 9 de diciembre 2025

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 647 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 532 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,09 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente al rating de 0,08 de la semana pasada.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 10 de diciembre de 2024 atrajo a 680.000 espectadores y un rating de 0,17 en The CW. El NXT del 12 de diciembre de 2023 atrajo a 678.000 espectadores y una audiencia de 0,18 en USA Network.