Rating WWE NXT 7 de octubre 2025

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre The Hardys vs. Darkstate.

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT y CAMPEONATO DE PAREJAS TNA: The Hardys vencieron a Darkstate (***) Jacy Jayne, Lola Vice, Jaida Parker y Sol Ruca vencieron a The IInspiration, Mara Sade y Kelani Jordan (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Mustafa Ali (*** 1/2) Team TNA: Leon Slater, Frankie Kazarian, Moose y Mike Santana vencieron a Team NXT: Trick Williams, Miles Borne, Ricky Saints y JeVon Evans (***)

Los números de WWE NXT en la noche del martes

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 625 mil televidentes en The CW. Esto esta por encima con respecto a los 572 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial de NXT Showdown y por competir directamente con el programa Dynamite Title Tuesday 2025 de AEW.

Obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, frente al rating de 0,10 del programa de la semana pasada.

Con respecto a la competencia deportiva notable, actualmente no se conocen los índices de audiencia ni la demografía del Juego 3 de los Playoffs de la MLB 2025 de Toronto Blue Jays contra New York Yankees en FS1 y del juego de la NHL de Pittsburgh Penguins contra New York Rangers.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 8 de octubre de 2024 atrajo a 874.000 espectadores y un rating de 0,24 en The CW. El NXT del 10 de octubre de 2023 atrajo a 921.000 espectadores y una audiencia de 0,30 en USA Network.

► Importante

Los ratings de lucha libre han experimentado cambios significativos en octubre de 2025, influenciados por la implementación del nuevo sistema de medición de Nielsen, denominado «Panel + Big Data».

El cambio al sistema «Panel + Big Data» ha afectado la medición de la audiencia, especialmente en la lucha libre. Aunque otros deportes han visto aumentos en sus ratings, programas como AEW Dynamite y WWE SmackDown han experimentado descensos. Este sistema también excluye datos de streaming, como los de HBO Max, donde AEW tiene una presencia significativa.

Estos datos reflejan una tendencia de declive en los ratings de lucha libre, atribuida en parte a los cambios en la medición de Nielsen y a la competencia con otros eventos deportivos. Se espera que la próxima emisión de AEW Dynamite, programada para su horario habitual el 15 de octubre, proporcione una visión más clara del impacto de estos cambios.